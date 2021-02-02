Полиция перекрывает Тверскую улицу в Москве
Тротуары на Тверской улице в центре Москвы перекрывают для остановки несанкционированной акции протеста. Об этом сообщает ТАСС.
Полиция выставляет ограждения, собравшихся здесь людей оттесняют в сторону Пушкинской площади. Кроме того, проводятся задержания. Сотрудники правоохранительных органов объявляют о том, что акция является несанкционированной, и просят всех присутствующих уйти.
Оцепление также есть на Манежной и Пушкинской площадях, также перекрыты Дворцовая площадь и несколько центральных улиц в Санкт-Петербурге. Призывы к митингам появились в социальных сетях после объявления о решении суда по замене Алексею Навальному условного наказания на реальное.
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