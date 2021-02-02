Сесть, суд идёт! ФСИН добилась переезда Навального в колонию

Такое решение вынес Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде. Управление ФСИН по Москве обратилось в суд с представлением об отмене Навальному условного наказания по так называемому «делу Ив Роше» и замене его реальным сроком. Как утверждал в суде представитель ФСИН, Алексей Навальный семь раз не явился для отметки в уголовно-исполнительную инспекцию и ему были вынесены пять предупреждений о возможности замены условного срока на реальный.

«Мы полагали, что условно осужденный Навальный изменит свое отношение к обязанностям, встанет на путь исправления. Однако должных выводов он для себя не сделал», - заявил в суде представитель ФСИН.

Прокурор поддержал позицию ФСИН, заметив, что Навальный – единственный в России, кому дважды был вынесен условный приговор. Сам Алексей Навальный назвал происходящее в суде «представлением», не соответствующим закону, и потребовал немедленного освобождения.

И под вечер судья зачитала постановление, согласно которому Алексей Навальный приговорен к 3,5 годам реального заключения, из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев - в срок зачтено время, проведенное им под домашним арестом во время следствия по делу «Ив Роше».



Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Навальный впал в кому 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.

По делу «Ив Роше» приговор Навальному был вынесен еще в декабре 2014 года. Тогда Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными в особо крупном мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступных путем. Они получили по 3,5 года колонии общего режима, однако Алексею Навальному наказание было вынесено условное с пятью годами испытательного срока. В августе 2017 года по решению суда испытательный срок был продлен до конца декабря 2020.

А прежде Алексей Навальный был осужден по делу «Кировлеса». В июле 2013 года Ленинский районный суд Кирова приговорил его к пяти годам лишения свободы. В октябре того же года Кировский областной суд заменил меру пресечения на условный срок.

После вынесения нынешнего приговора о замене условного срока на реальный у Алексея Навального и его адвокатов есть 10 дней на его обжалование.

