Полиция отреагировала на призывы к акциям в центре Москвы
Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях в центре города, отреагировав таким образом на соответствующие призывы в соцсетях.
Ранее сообщалось о намерении оппозиции провести в Москве несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального.
«В Интернете распространяются призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы. Они не согласованы органами исполнительной власти», - говорится в сообщении столичного управления МВД, распространенном во вторник.
В ведомстве не уточняют, о какой дате идет речь.
При этом, по данным ведомства, проведение несогласованной акции «планируется вблизи зданий, где расположены органы государственной власти», что также запрещено законом. Столичная полиция предупреждает, что проведение таких акций незаконно, просит граждан воздержаться от участия в них и обещает привлечь всех нарушителей к ответственности.
МВД РФ 19 апреля также указало на появление соцсетях и мессенджерах информации о запланированных в регионах РФ несанкционированных акциях, призвав граждан воздержаться от участия в них.
Со своей стороны, адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский предупредил через социальные сети, что команда Навального в ходе несогласованных акций может подставить под уголовное преследование новых активистов, отмечает «Свободная пресса». По словам юриста, людей «просто используют как пушечное мясо и расходный материал».
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