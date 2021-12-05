Полиция изучит конфликт с участием охраны в московском ТЦ

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства конфликта в одно из торговых центров на северо-востоке Москвы, в результате которого охрана пыталась задержать молодых людей, сообщает РИА Новости.

В казанском ТЦ посетитель напал на охранника с ножом из-за QR-кода

Вечером 3 декабря в отдел полиции Свиблово поступило сообщение о конфликте в ТЦ на проспекте Мира. Охранники заметили попытку кражи товара из магазина и самостоятельно попыталась задержать молодых людей. Злоумышленники оказали сопротивление и скрылись.

Полиция устанавливает детали конфликта и личности участников инцидента. Подозреваемые будут задержаны.

Ранее следователи заинтересовались инцидентом с избиением школьника охранником магазина «Пятерочка» в Новосибирске. После случившегося мальчик попал в больницу с переломом позвоночника.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Торговые ЦентрыКонфликтМосква
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