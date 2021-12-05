Полиция изучит конфликт с участием охраны в московском ТЦ

Вечером 3 декабря в отдел полиции Свиблово поступило сообщение о конфликте в ТЦ на проспекте Мира. Охранники заметили попытку кражи товара из магазина и самостоятельно попыталась задержать молодых людей. Злоумышленники оказали сопротивление и скрылись.

Полиция устанавливает детали конфликта и личности участников инцидента. Подозреваемые будут задержаны.

Ранее следователи заинтересовались инцидентом с избиением школьника охранником магазина «Пятерочка» в Новосибирске. После случившегося мальчик попал в больницу с переломом позвоночника.

