Полиция изучит конфликт с участием охраны в московском ТЦ
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства конфликта в одно из торговых центров на северо-востоке Москвы, в результате которого охрана пыталась задержать молодых людей, сообщает РИА Новости.
Вечером 3 декабря в отдел полиции Свиблово поступило сообщение о конфликте в ТЦ на проспекте Мира. Охранники заметили попытку кражи товара из магазина и самостоятельно попыталась задержать молодых людей. Злоумышленники оказали сопротивление и скрылись.
Полиция устанавливает детали конфликта и личности участников инцидента. Подозреваемые будут задержаны.
Ранее следователи заинтересовались инцидентом с избиением школьника охранником магазина «Пятерочка» в Новосибирске. После случившегося мальчик попал в больницу с переломом позвоночника.
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