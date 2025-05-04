Полиция Бразилии предотвратила теракт на концерте Леди Гаги

Полиция Бразилии предотвратила теракт, который злоумышленники хотели совершить во время концерта американской певицы Леди Гаги, куда пришли более 2 миллионов человек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на гражданскую полицию штата Рио-де-Жанейро.

Леди Гага собрала более 2 миллионов зрителей в Рио-де-Жанейро

В пресс-релизе, опубликованном на сайте полиции, указывается, что гражданской полицией был предотвращен взрыв на концерте Леди Гаги.

Также отмечается, что злоумышленники вербовали граждан, в том числе подростков, с целью организации нападений с использованием самодельных взрывчатых веществ и коктейлей Молотова.

Накануне в Рио-де-Жанейро на пляже Копакабана прошел бесплатный концерт Леди Гаги, на который пришли более 2 миллионов человек, напоминает НСН.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:Леди ГагаРио-де-ЖанейроБразилия

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