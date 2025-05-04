Полиция Бразилии предотвратила теракт на концерте Леди Гаги
Полиция Бразилии предотвратила теракт, который злоумышленники хотели совершить во время концерта американской певицы Леди Гаги, куда пришли более 2 миллионов человек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на гражданскую полицию штата Рио-де-Жанейро.
В пресс-релизе, опубликованном на сайте полиции, указывается, что гражданской полицией был предотвращен взрыв на концерте Леди Гаги.
Также отмечается, что злоумышленники вербовали граждан, в том числе подростков, с целью организации нападений с использованием самодельных взрывчатых веществ и коктейлей Молотова.
Накануне в Рио-де-Жанейро на пляже Копакабана прошел бесплатный концерт Леди Гаги, на который пришли более 2 миллионов человек, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полиция Бразилии предотвратила теракт на концерте Леди Гаги
- Аэропорт Сочи опроверг сообщения о столкновении самолета с зайцем
- Трамп допустил, что США могут выйти из переговоров по Украине
- Россиянин установил мировой рекорд по подъему гигантской гири
- Трамп заявил, что не собирается баллотироваться на третий президентский срок
- Экс-президент Франции рассказал, кто на самом деле победил нацистскую Германию
- СМИ: 25 человек пострадали после столкновения поездов на вокзале в Румынии
- Полиция начала проверку после сообщений о нападении на Кадышеву в Иваново
- СМИ: Трое рабочих погибли при обвале грунта в Геленджике
- Гладков: Мужчина ранен в результате детонации мины «колокольчик»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru