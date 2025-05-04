Полиция Бразилии предотвратила теракт на концерте Леди Гаги

В пресс-релизе, опубликованном на сайте полиции, указывается, что гражданской полицией был предотвращен взрыв на концерте Леди Гаги.

Также отмечается, что злоумышленники вербовали граждан, в том числе подростков, с целью организации нападений с использованием самодельных взрывчатых веществ и коктейлей Молотова.

Накануне в Рио-де-Жанейро на пляже Копакабана прошел бесплатный концерт Леди Гаги, на который пришли более 2 миллионов человек, напоминает НСН.

