Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
Полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу. Она будет зависеть от сложности выполняемых задач. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На сайте кабмина отмечается, что принято решение установить «ежемесячную надбавку к месячному окладу за сложность выполняемых задач в размере до 100% соответствующего месячного оклада».
Порядок выплат определят в соответствующих ведомствах — в МВД и Росгвардии, отмечает РИА Новости.
Ранее НСН писала, что министерство внутренних дел РФ запустило новый медиаресурс, на котором будут публиковаться оперативные новости. Об этом пишет ТАСС, подчёркивая, что он будет ориентирован, прежде всего, на мультимедийный контент. Отмечается, что о начале работы сервиса журналистам на торжественном приеме 20 января объявил тогда и. о. главы ведомства Владимир Колокольцев.
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