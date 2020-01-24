Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку

Полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу. Она будет зависеть от сложности выполняемых задач. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На сайте кабмина отмечается, что принято решение установить «ежемесячную надбавку к месячному окладу за сложность выполняемых задач в размере до 100% соответствующего месячного оклада».

Порядок выплат определят в соответствующих ведомствах — в МВД и Росгвардии, отмечает РИА Новости.