Полицейского обвинили в утечке информации для расследования о Навальном

Следственное управление СКР по Самарской области обвинило сотрудника отдела полиции № 6 Самары Кирилла Чупрова в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Источник РБК сообщил, что его дело связано с утечкой информации о предполагаемом перемещении сотрудников ФСБ, которые следили за Алексеем Навальным.

Следствие считает, что Чупров незаконно воспользовался базой данных «Розыск магистраль» и предоставил постороннему лицу конфиденциальные данные. Адвокат Чупрова не ответил на запрос издания. В отделе полиции № 6 подтвердили, что у них работает такой сотрудник, но отказались от дальнейших комментариев.

Собеседник РБК добавил, что оперативным сопровождением дела занимаются сотрудники управления ФСБ по Самарской области. На Чупрова правоохранительные органы вышли, когда обнаружили совпадение его запросов в базе данных и имен лиц, которые фигурировали в расследовании о предполагаемом отравлении Навального.