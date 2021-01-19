Полицейского обвинили в утечке информации для расследования о Навальном
Следственное управление СКР по Самарской области обвинило сотрудника отдела полиции № 6 Самары Кирилла Чупрова в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Источник РБК сообщил, что его дело связано с утечкой информации о предполагаемом перемещении сотрудников ФСБ, которые следили за Алексеем Навальным.
Следствие считает, что Чупров незаконно воспользовался базой данных «Розыск магистраль» и предоставил постороннему лицу конфиденциальные данные. Адвокат Чупрова не ответил на запрос издания. В отделе полиции № 6 подтвердили, что у них работает такой сотрудник, но отказались от дальнейших комментариев.
Собеседник РБК добавил, что оперативным сопровождением дела занимаются сотрудники управления ФСБ по Самарской области. На Чупрова правоохранительные органы вышли, когда обнаружили совпадение его запросов в базе данных и имен лиц, которые фигурировали в расследовании о предполагаемом отравлении Навального.
Издания The Insider и расследовательское сообщество Bellingcat 14 декабря опубликовали совместное расследование, в котором утверждается причастность сотрудников ФСБ к отравлению Навального нервно-паралитическим веществом. Ранее 20 августа политику стало плохо во время авиарейса Томск — Москва. Позже он был госпитализирован в одну из Томских больниц, а затем был доставлен специальным рейсом в Берлинскую клинику Charite, где прошел реабилитацию.
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