Генсек НАТО призвал российские власти освободить Навального
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лица, ответственные за «попытку убийства Алексея Навального», должны быть призваны к ответу, сообщает Интерфакс.
Столтенберг добавил, что «Россия обязана уважать свои международные обязательства в сфере прав человека и верховенства закона». Кроме того, он призвал российские власти «немедленно освободить Навального».
Вернувшийся из Германии в Россию Навальный был задержан 17 января в аэропорту «Шереметьево». Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Адвокат оппозиционера рассказал, что ведомство просит суд арестовать его до рассмотрения вопроса о замене наказания с условного на реальное.
Глава Госдепартамента США Майк Помпео назвал задержание Навального политически мотивированным и незаконным. Действия российских властей также осудили дипломатические представители Великобритании, Канады, Германии, Франции, Австрии, Польши и стран Балтии.
В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелёта из Томска. После экстренной посадки самолёта его госпитализировали в одну из больниц Омска, а позже перевезли для лечения в берлинскую клинику Charite. Немецкие специалисты заявили, что политика отравили веществом из группы «Новичок».
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