Полицейский, распространивший видео допроса Галявиева, уволен
Уволен полицейский, распространивший фото и видео опроса подозреваемого в нападении на казанскую школу Ильназа Галявиева. Об этом сообщает МВД по Татарстану.
Отмечается, что по факту распространенных в сети 11 мая фото и видеоматериалов опроса Гилявиева была проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник распространивший эти сведения, уволен из ОВД.
Как отмечает ведомство, непосредственный руководитель уволенного полицейского привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал сегодня, что двое детей, пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии, остаются в тяжёлом состоянии, передает RT. По его словам, на лечении остаются 18 детей.
Стрельбу в казанской школе № 175 19-летний Ильназ Галявиев устроил 11 мая. В результате погибли девять человек, еще 23 пострадали. Стрелок был задержан и арестован, заведено уголовное дело о массовом убийтсве.
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