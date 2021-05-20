Полицейский, распространивший видео допроса Галявиева, уволен

Отмечается, что по факту распространенных в сети 11 мая фото и видеоматериалов опроса Гилявиева была проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник распространивший эти сведения, уволен из ОВД.

Как отмечает ведомство, непосредственный руководитель уволенного полицейского привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал сегодня, что двое детей, пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии, остаются в тяжёлом состоянии, передает RT. По его словам, на лечении остаются 18 детей.

Стрельбу в казанской школе № 175 19-летний Ильназ Галявиев устроил 11 мая. В результате погибли девять человек, еще 23 пострадали. Стрелок был задержан и арестован, заведено уголовное дело о массовом убийтсве.

