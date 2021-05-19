Власти поощрят учеников казанской школы, помогавших в спасательной операции

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что после нападения на казанскую гимназию №175 в спасательной операции принимали участие, в том числе, и дети, сообщает РИА Новости.

По её словам, учителя и дети сами рассказывают об учениках, которые помогали выводить детей и баррикадировать двери.

«Исходя из этого, формируется список на поощрение этих детей за проявленное мужество», - пояснила Галиева.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все сотрудники гимназии №175 в Казани действовали героически, сообщает RT. Глава государства поручил внести предложение о награждении государственными наградами, в первую очередь, погибших учителей.

Стрельбу в казанской школе № 175 19-летний Ильназ Галявиев устроил 11 мая. В результате погибли девять человек - два учителя и семеро детей. Стрелок был задержан и арестован, из-за его неадекватного поведения была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.