Полицейский пост появится в каждом пункте сдачи ЕГЭ
В каждом пункте проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году будет организован полицейский пост. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что их оборудуют для обеспечения безопасности участников ЕГЭ, пишет РИА Новости.
А ранее в четверг, 27 мая, стало известно, что Рособрнадзор будет докладывать о проведении Единого государственного экзамена еженедельно, а итоговый доклад будет представлен правительству до 15 сентября. Об этом заявили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.
До этого она провела совещание с регионами, в ходе которого обсуждались вопросы организации и проведения ЕГЭ в этом году, пишет RT. Вице-премьер призвала усилить меры по обеспечению безопасности в пунктах проведения Единого государственного экзамена. Голикова напомнила об этом после недавнего инцидента со стрельбой в одной из школ Казани.
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