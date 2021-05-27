Голикова призвала усилить меры безопасности на ЕГЭ
Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала усилить меры по обеспечению безопасности в пунктах проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Речь об этом шла на селекторном совещании с регионами по организации государственных экзаменов.
Вице-премьер напомнила о необходимости обеспечения безопасности на фоне стрельбы, устроенной недавно в школе в Казани.
Она отметила, что экзамены должны пройти без сбоев, с соблюдением всех мер безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологических, передает ТАСС.
Основная волна ЕГЭ стартует с понедельника, 31 мая. Сдавать экзамен собираются более 724 тысяч человек, это почти на 11 тысячу человек больше, чем в прошлом году.
Между тем, опрос сервиса SuperJob показал, что почти 70% россиян относятся к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) отрицательно и считают, что его надо отменить, передает RT.
ЕГЭ - абсолютно чужеродное явление, которое мешает России быть самостоятельной и сильной, заявил в беседе с НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
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