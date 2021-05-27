Голикова призвала усилить меры безопасности на ЕГЭ

Она отметила, что экзамены должны пройти без сбоев, с соблюдением всех мер безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологических, передает ТАСС.

Основная волна ЕГЭ стартует с понедельника, 31 мая. Сдавать экзамен собираются более 724 тысяч человек, это почти на 11 тысячу человек больше, чем в прошлом году.

Между тем, опрос сервиса SuperJob показал, что почти 70% россиян относятся к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) отрицательно и считают, что его надо отменить, передает RT.

ЕГЭ - абсолютно чужеродное явление, которое мешает России быть самостоятельной и сильной, заявил в беседе с НСН первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.



