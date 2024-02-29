Полицейский получил 3,5 года за кражу спирта для «Мистера Сидра»

Бывший полицейский получил три года и шесть месяцев лишения свободы за кражу метилового спирта, который использовался для изготовления напитка «Мистер Сидр», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Мишустин заявил, что массовое отравление сидром не связано с отсутствием проверок

По данным следствия, преступление было совершено в мае 2023 года. Охранявший склад «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полицейский, вместе со своими знакомыми похитил шесть тысяч литров спирта.

Жидкость была в последствии использована для приготовления слабоалкогольного напитка, от отравления которым погибли 46 человек.

Двое других фигурантов дела получили три года и три месяца, а также три года и шесть месяцев лишения свободы.

Ранее в регионах России изъяли более 70 тысяч литров опасного алкогольного напитка «Мистер сидр», произведенного на территории Самарской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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