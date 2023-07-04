Мишустин заявил, что массовое отравление сидром не связано с отсутствием проверок

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал преступлением массовое отравление алькогольным напитком «Мистер Сидр», сообщает РИА Новости.

Суд арестовал двух фигурантов дела о краже попавшего в сидр ядовитого спирта

На встрече с руководством Совета Федерации он указал, что произошедшее никак не связано с мораторием на проверки бизнеса.

«Там было преступление, воровство, которое привело к гибели людей. Виновные найдены и понесут перед законом ответственность», - заключил Мишустин.

Ранее Минздраве РФ заявили, что в нескольких регионах от отравления суррогатным сидром пострадали более 100 человек, более 30 умерли. В МВД РФ выяснили, что алкогольный напиток был изготовлен из спирта, который украли со склада полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МВД России
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