Мишустин заявил, что массовое отравление сидром не связано с отсутствием проверок
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал преступлением массовое отравление алькогольным напитком «Мистер Сидр», сообщает РИА Новости.
На встрече с руководством Совета Федерации он указал, что произошедшее никак не связано с мораторием на проверки бизнеса.
«Там было преступление, воровство, которое привело к гибели людей. Виновные найдены и понесут перед законом ответственность», - заключил Мишустин.
Ранее Минздраве РФ заявили, что в нескольких регионах от отравления суррогатным сидром пострадали более 100 человек, более 30 умерли. В МВД РФ выяснили, что алкогольный напиток был изготовлен из спирта, который украли со склада полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин заявил, что массовое отравление сидром не связано с отсутствием проверок
- Минцифры заявило, что окажет необходимую поддержку пострадавшим Милашиной и Немову
- Украина пожелала получить новые типы самолетов от Запада
- Несколько человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Израиле
- Матвиенко призвала обложить акцизом весь этанол российского производства
- Омбудсмен Чечни назвал диверсией нападение на Милашину и Немова
- Песков: Есть определенные контакты по обмену заключенными между РФ и США
- СК опубликовал кадры с задержанным по подозрению в убийстве мигрантом
- Гвердцители заявила, что не может отказаться от песен на русском языке
- Песков: Все беспилотники, атаковавшие Москву, уничтожили или нейтрализовали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru