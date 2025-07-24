Полицейского из Белгорода арестовали по делу о получении взяток от канала Baza

Замоскворецкий суд Москвы арестовал оперуполномоченного уголовного розыска из Белгорода Александра Селиванова по делу о получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza за предоставление информации. Об этом сообщает РИА Новости.

Меркачева сочла арест главреда Baza попыткой давления следствия

В ходе рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения полицейский признал свою вину и попросил не заключать его под стражу.

«Я скрываться не намерен и готов сотрудничать со следствием», - сказал Селиванов.

По решению суда полицейский был арестован на месяц и 27 суток.

Ранее Замоскворецкий суд арестовал главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, которого обвинили в даче взятки сотрудникам полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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