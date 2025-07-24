Полицейского из Белгорода арестовали по делу о получении взяток от канала Baza

В ходе рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения полицейский признал свою вину и попросил не заключать его под стражу.

«Я скрываться не намерен и готов сотрудничать со следствием», - сказал Селиванов.

По решению суда полицейский был арестован на месяц и 27 суток.

Ранее Замоскворецкий суд арестовал главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, которого обвинили в даче взятки сотрудникам полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

