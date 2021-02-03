Полицейские Приморья устроили погоню за пьяным угонщиком автобуса
Сотрудники правоохранительных органов Приморского края открыли огонь во время погони за автобусом, который угнал пьяный мужчина, сообщает региональное управление МВД.
Полицейским пришлось стрелять по колесам. Инцидент произошел в городе Артем, где злоумышленник угнал автобус Hyundai County. При этом мужчина спровоцировал аварию, однако это его не остановило. Тогда полицейским пришлось включить сирену и начать погоню.
Угонщик таранил патрульные автомобили. После неоднократных требований об остановке инспекторы ГИБДД были вынуждены применить табельное оружие. После этого автобус съехал в кювет, а 33-летнего злоумышленника задержали. Прав у него не оказалось.
Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В конце декабря прошлого года злоумышленник угнал карету скорой помощи в селе под Первоуральском в Свердловской области, которая приехала на вызов к пожилой женщине.
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