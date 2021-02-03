Полицейские Приморья устроили погоню за пьяным угонщиком автобуса

Угонщик таранил патрульные автомобили. После неоднократных требований об остановке инспекторы ГИБДД были вынуждены применить табельное оружие. После этого автобус съехал в кювет, а 33-летнего злоумышленника задержали. Прав у него не оказалось.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В конце декабря прошлого года злоумышленник угнал карету скорой помощи в селе под Первоуральском в Свердловской области, которая приехала на вызов к пожилой женщине.

