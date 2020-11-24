Эксперт рассказал, как защитить машину от угона
Противоугонные средства, которыми оснащаются автомобили на заводах, не защищают машину, бесполезны и системы, которые предлагают автодилеры.
Эксперт по защите автомобилей от угона Андрей Кондрашов рассказал «Радио 1», что лучше всего использовать механические блокираторы на рулевой вал, на коробку передач. Это поможет, если у угонщика нет времени и инструментов на снятие этих механизмов. Но если у него все это есть, то ему потребуется не более 15 минут.
В таких случаях может помочь специализированная защита, которая учитывает особенностей эксплуатации и хранения автомобиля и может включать в себя двухфакторную авторизацию для доступа к машине.
В целом смысл любой противоугонной системы - заставить угонщика сломать как можно больше в автомобиле, чтобы его угнать. Тогда экономический смысл угона пропадает, ведь нельзя же передать новому владельцу разбитый автомобиль, заключает эксперт.
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