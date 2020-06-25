Полицейские после ДТП просили у Ефремова автограф
Сотрудники полиции просили автограф у Михаила Ефремова после устроенной пьяным актёром смертельной аварии в центре Москвы. Об этом рассказал товарищ артиста «Московскому комсомольцу» на условиях анонимности. Он уточнил, что просьбы расписаться стали поступать в отделении полиции, куда Ефремова привезли ночью после ДТП.
Друг актера выразил возмущение таким поведением сотрудников МВД. При этом, по словам источника, Ефремов никогда не отказывал поклонникам в автографе или совместном фото, так как уважительно относится к людям, в отличие от некоторых других коллег по актерскому цеху.
Как отмечает Ura.ru, товарищ не считает актера убийцей, однако не оправдывает его, тем более Ефремов сам сразу признал свою вину и заявил о готовности понести положенное наказание.
Кроме того, артист готов обеспечить достойную жизнь детям водителя Сергея Захарова, который умер в больнице после столкновения с внедорожником Ефремова. Об этом адвокат актера Эльман Пашаев рассказал «360», уточнив свою фразу о том, что его подзащитный готов усыновить потомков погибшего.
По словам защитника, он имел в виду заявление актера о готовности позаботиться о детях Захарова, обеспечив им «максимально достойную жизнь», то есть максимально помогать до конца своей жизни.
Пашаев также выразил возмущение позицией адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, который, по его словам, специально затягивает с озвучиванием суммы компенсации в расчёте получить затем больше. Адвокат Ефремова заметил, что за 20 лет своей профессиональной карьеры первый раз сталкивается с ситуацией, когда «смерть человека превратили в шоу».
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