Полицейские после ДТП просили у Ефремова автограф

Сотрудники полиции просили автограф у Михаила Ефремова после устроенной пьяным актёром смертельной аварии в центре Москвы. Об этом рассказал товарищ артиста «Московскому комсомольцу» на условиях анонимности. Он уточнил, что просьбы расписаться стали поступать в отделении полиции, куда Ефремова привезли ночью после ДТП.

Друг актера выразил возмущение таким поведением сотрудников МВД. При этом, по словам источника, Ефремов никогда не отказывал поклонникам в автографе или совместном фото, так как уважительно относится к людям, в отличие от некоторых других коллег по актерскому цеху.

Как отмечает Ura.ru, товарищ не считает актера убийцей, однако не оправдывает его, тем более Ефремов сам сразу признал свою вину и заявил о готовности понести положенное наказание.