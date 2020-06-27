Политологи отмечают высокий уровень организации голосования в Москве
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов рассказал о высокой явке граждан на голосование по изменению Конституции РФ, а также соблюдении требований Роспотребнадзора на участках в интервью Агентству городских новостей «Москва».
По оценкам Шаповалова, прогноз ВЦИОМ по количеству участников общероссийского голосования оправдается и составит порядка 70%.
«Хочу отметить, что третий день голосования демонстрирует позитивный настрой граждан. Достаточно большое количество россиян уже проголосовали, как известно, за первые два дня почти 20%, это хороший показатель, при том, что это были рабочие дни, следовательно, результаты за выходные будут еще более серьезными. Те прогнозы, которые мы слышали, в частности прогноз ВЦИОМ о том, что порядка 70% придут на участки для голосования, скорее всего, оправдается и значительное число россиян примут участие в общероссийском голосовании», - заявил Владимир Шаповалов.
Он также отметил высокий процент участников дистанционного голосования – на уровне 80% - и рассказал о перспективах избирательного процесса в связи с использованием новых технологий.
«Несколько часов назад в Москве 80% записавшихся приняли участие в голосовании. Это открывает новые перспективы избирательного процесса и в России, и в других странах. Уверен, что этот эксперимент будет расширен, не удивлюсь, если в Единый день голосования и на выборах депутатов Госдумы будет применяться дистанционное голосование, шире, чем сейчас. Предпосылки для этого есть, и они существенные», - сказал подытожил Шаповалов.
Политолог добавил, что на сегодня не зафиксировано серьезных нарушений на голосовании по внесению поправок в Конституции РФ.
«На сегодняшний день не зафиксировано каких-либо серьезных конфликтных ситуаций и нарушений. К сожалению, есть ряд провокаций. Они наблюдаются и в интернет-среде, и в офлайне, как это было с двумя избирателями, которые попытались проголосовать дважды», - отметил Владимир Шаповалов.
Схожее мнение выразил председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Он обратил внимание, что голосование идет «в штатном режиме».
«Жалоб нет ни от тех, кто принимает участие в голосовании, ни от наблюдателей. Пока все идет в общем достаточно ровно, предсказуемо. Будем надеяться, что именно так это будет продолжаться, поскольку все-таки главный день - 1 июля», - сказал Константин Костин.
Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем из-за пандемии коронавируса перенесено на 1 июля.
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