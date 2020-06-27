Политолог объяснила необходимость участия в голосовании по поправкам в Конституцию

Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Никитична Соколова объяснила, зачем гражданину участвовать в процедуре голосования и оценила качество его проведения в Москве. Своими выводами она поделилась с «Московским комсомольцем».

Как политолог Соколова убеждена, что граждан, который живет в обществе, должен участвовать в его жизни, чтобы потом не говорить, что это не твое, за тебя что-то «порешали».

«Поэтому надо участвовать, чтобы не за тебя "порешали"», - считает политолог.

Екатерина Соколова отметила безопасность процедуры на участке голосования.

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«Абсолютно все безопасно. Были двое наблюдателей, внимательно за всем следили. Мне подарили браслет, выдали ручку, маску с перчатками, хотя у меня свои были. Большая разметка полутораметровая, чуть ли не до входа в нашу школу», - рассказала Екатерина Соколова.

Политолог рассказала, что голосование стало для ее семьи традицией. В день голосования родные встречаются за столом и обмениваются впечатлениями.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем из-за пандемии коронавируса перенесено на 1 июля.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:МоскваГолосованиеПоправки КонституцияКонституция РФ
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