Политолог объяснила необходимость участия в голосовании по поправкам в Конституцию

Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Никитична Соколова объяснила, зачем гражданину участвовать в процедуре голосования и оценила качество его проведения в Москве. Своими выводами она поделилась с «Московским комсомольцем».

Как политолог Соколова убеждена, что граждан, который живет в обществе, должен участвовать в его жизни, чтобы потом не говорить, что это не твое, за тебя что-то «порешали».

«Поэтому надо участвовать, чтобы не за тебя "порешали"», - считает политолог.

Екатерина Соколова отметила безопасность процедуры на участке голосования.