Политолога Бориса Вишневского внесли в реестр иноагентов
Политолог и экс-глава фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский включен в реестр иностранных агентов. Сообщение опубликовано на сайте Министерства юстиции РФ.
В ведомстве отметили, что Вишневский выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверную информацию о решениях органов власти РФ и принимал участие в создании материалов иностранных агентов.
Также иноагентами признаны адвокат Вадим Прохоров и проект «Первый отдел».
В пятницу, 29 марта, Генеральная прокуратура направила в Минюст запрос о признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом. О начале процедуры внесения исполнительницы в реестр ранее сообщил глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru