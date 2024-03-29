Политолога Бориса Вишневского внесли в реестр иноагентов

В ведомстве отметили, что Вишневский выступал против спецоперации на Украине, распространял недостоверную информацию о решениях органов власти РФ и принимал участие в создании материалов иностранных агентов.

Также иноагентами признаны адвокат Вадим Прохоров и проект «Первый отдел».

В пятницу, 29 марта, Генеральная прокуратура направила в Минюст запрос о признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом. О начале процедуры внесения исполнительницы в реестр ранее сообщил глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, напоминает «Радиоточка НСН».

