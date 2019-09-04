Политолог рассказал, как остановить «караваны с наркотиками» из Средней Азии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия должна закрыть границы со странами Средней Азии. На встрече с избирателями в Москве политик сообщил, что наркотики из Афганистана поступают в Россию через Таджикистан, Узбекистан и Туркмению, передает Kp.ru. По мнению Жириновского, необходимо поставить этим странам ультиматум: если «караваны с наркотиками» продолжат идти, то границы будут закрыты для всех. Он добавил, что в России по причине употребления наркотиков ежегодно гибнут порядка 30 тысяч человек.

Политолог, экс-заместитель главы Федерации мигрантов в России Маис Курбанов в эфире НСН заявил, что закрытие границ со странами Средней Азии создаст проблемы для миллионов простых людей.

«Жириновский высказал патриотический взгляд: он хочет сберечь российский народ. Но закрытие границ создаст огромные проблемы. На данный момент у России очень мало союзников в мире. Своими руками мы не может отталкивать тех друзей, которые изучают наш язык, которые в течение 100-200 лет были все время вместе. Закрытие границ станет проблемой для десятков миллионов граждан, у которых семьи тут и там. Это будет похоже на ситуацию с мигрантами, например в Испании. Также будет в России, но стрелять в них никто не будет, потому что их деды воевали вместе с русскими против фашистов и вместе создавали Советский Союз», — полагает специалист по мигрантам в России.