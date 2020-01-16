Политолог: Путин видит величие России в достоинстве граждан

Политолог добавил на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), что президент формулирует стратегические задачи, которые основываются на моральных ценностях, семье, ценностях воспитания и достойном уровне жизни граждан.

«Не как обычно принято у нас (понимать) величие страны - боеголовки, ракеты и так далее», - цитирует Чеснакова ТАСС.

Напомним, в ходе вчерашнего послания Путин анонсировал пакет мер по поддержке граждан.

В частности, материнский капитал начнут выдавать за рождение первого ребенка, малоимущие семьи смогут претендовать на материальную помощь от государства, а учащиеся 1-4 классов российских школ будут обеспечиваться бесплатными обедами.

