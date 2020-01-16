Политолог: Путин видит величие России в достоинстве граждан
Президент России Владимир Путин, оглашая вчера послание Федеральному собранию, выступал как национальный лидер, который видит величие страны в достоинстве ее граждан. Такую точку зрения высказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Политолог добавил на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), что президент формулирует стратегические задачи, которые основываются на моральных ценностях, семье, ценностях воспитания и достойном уровне жизни граждан.
«Не как обычно принято у нас (понимать) величие страны - боеголовки, ракеты и так далее», - цитирует Чеснакова ТАСС.
Напомним, в ходе вчерашнего послания Путин анонсировал пакет мер по поддержке граждан.
В частности, материнский капитал начнут выдавать за рождение первого ребенка, малоимущие семьи смогут претендовать на материальную помощь от государства, а учащиеся 1-4 классов российских школ будут обеспечиваться бесплатными обедами.
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