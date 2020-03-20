Политолог прокомментировал штраф за фейк о коронавирусе

Как Соловей заявил РИА Новости, официальных уведомлений о назначении административного штрафа он не получал. В радиоэфире Соловей заявил о более чем тысяче жертв коронавируса в РФ. Позже его заявление было удалено радиостанцией.

Также Соловей в комментарии агентству отметил, что, по его мнению, Генпрокуратура в настоящее время только рассматривает возможность возбуждения административного дела в отношении него. Кроме того, он подчеркнул, что высказанная им в эфире информация является "очень важной и правдивой".

По данным агентства, в случае возбуждения административного дела Соловью может грозить до 100 тысяч рублей.



