Политолог прокомментировал штраф за фейк о коронавирусе
Политолог Валерий Соловей прокомментировал штраф о коронавирусе, которым ему пригрозили в Генпрокуратуре за высказанную им в эфире «Эха Москвы» недостоверную информацию.
Как Соловей заявил РИА Новости, официальных уведомлений о назначении административного штрафа он не получал. В радиоэфире Соловей заявил о более чем тысяче жертв коронавируса в РФ. Позже его заявление было удалено радиостанцией.
Также Соловей в комментарии агентству отметил, что, по его мнению, Генпрокуратура в настоящее время только рассматривает возможность возбуждения административного дела в отношении него. Кроме того, он подчеркнул, что высказанная им в эфире информация является "очень важной и правдивой".
По данным агентства, в случае возбуждения административного дела Соловью может грозить до 100 тысяч рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News