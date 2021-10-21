Политолог прокомментировал присуждение Навальному премии имени Сахарова

Политолог Алексей Мартынов назвал учрежденную Европарламентом премию «пропагандисткой чушью». Так он высказался о присуждении российскому оппозиционеру Алексею Навальному премии Андрея Сахарова, сообщают «Известия».

Навальный получил премию Сахарова «За свободу мысли»

Эксперт выразил недоумении тем, что «сомнительная премия названа именем советского ученого».

Мартынов предположил, что налогоплательщикам Европы некуда девать деньги, «раз они содержат эту богадельню». При этом политолог отметил, что не каждый европеец может позволить себе заплатить за отопление.

Как сообщалось ранее, Европарламент присудил Навальному премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли». Член Европарламента Андрюс Кубилюс отметил, что оппозиционер получил награду за свою «приверженность демократии и свободе российского народа».

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:Алексей Навальный
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