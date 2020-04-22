Политолог прокомментировал поведение россиян во время самоизоляции

Эксперт отмечает, что многим россиянам не хватает как материальных, так и личностных ресурсов для обращения себе на пользу того времени, что они проводят дома. Сатановский также напомнил о вреде, который таит в себе среднестатистический досуг россиянина: от долгого сидения может развиться гиподинамия, нервное перенапряжение при просмотре тяжелых новостей приводит к инфарктам. Также политолог заметил, что многим соотечественникам не хватает личного пространства, чтобы заняться спортом или провести время наедине с собой.

По мнению Сатановского, большая часть российских граждан на время изоляции не уделяет внимания здоровому образу жизни и проводит слишком много времени на кухне, что приводит к перееданию и алкогольному отравлению. Как считает специалист, затянувшиеся карантинные меры могут испортить здоровье многим жителям России.