В России предложили законодательно закрепить понятие «гомосексуальный союз»
В пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция, посвященная Итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Одна из поправок закрепляет в Конституции России понятие «семьи» как гетеросексуального союза.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН отметил, что «мощная отрицательная позиция» российского населения к гомосексуальным парам это «наследие уголовной культуры, где гомосексуализм признается сверхгрехом».
«Я считаю, что этот лозунг пусть висит, он соответствует нашему культурному коду, но то, что он не будет иметь практических последствий это очевидно», - уточнил Калашников.
Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков в свою очередь предложил закрепить в российском законодательстве понятие «гомосексуальный союз».
«Мне кажется, нам нужно в законодательство закрепить понятие «гомосексуальный союз» и его определенные права, но не такие, как у брака. Не должно быть прав на получение государственных субсидий и так далее. Но, например, должна быть передача по наследству квартир, других вещей в случае гибели одного из участников», - пояснил Марков.
При этом, он отметил, что в России сформирована «почти идеальная модель», которая может экспортирована другим странам. Когда фиксируется брак между мужчиной и женщиной, то имеется в виду, что государство поддерживает только те союзы, которые «созданы для рождения детей». А, «если союзы созданы для сексуальных развлечений, то государство тут не при чем, не надо приходить к государству за пособием».
В целом же политолог считает, что поправка является «ответом на будущие вопросы к нам со стороны международных организаций, которые, несомненно, будут требовать, чтобы мы признали браком гомосексуальный союз».
«Здесь ответ будет простой – у нас в Конституции так, она получила поддержку 78% проголосовавших, поэтому никакие власти ничего изменить тут не могут. Это вежливое посылание в будущем на «три буквы», - сказал собеседник НСН.
Напомним, голосование по поправкам в Конституцию закончилось 1 июля. ЗА проголосовало порядка 78% россиян, ПРОТИВ – 22%. Явка составила 65% населения страны, которое имеет право голосовать.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
661 тыс.+6 760 / сут.
Умерли
9 683+147 / сут.
Выздоровели
429 тыс.+6 047 / сут.
- Серебренников заявил, что у него нет денег на выплату присужденного ему штрафа
- России предрекли проведение следующих выборов в течение двух дней
- Милонов сравнил Черногорию с Иудой из-за легализации однополых браков
- Кремль назвал голосование по Конституции триумфальным
- Сенатор Калашников: Умные люди в Кремле откажутся от досрочных выборов в Думу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru