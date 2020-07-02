В России предложили законодательно закрепить понятие «гомосексуальный союз»

В пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция, посвященная Итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Одна из поправок закрепляет в Конституции России понятие «семьи» как гетеросексуального союза.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН отметил, что «мощная отрицательная позиция» российского населения к гомосексуальным парам это «наследие уголовной культуры, где гомосексуализм признается сверхгрехом».

«Я считаю, что этот лозунг пусть висит, он соответствует нашему культурному коду, но то, что он не будет иметь практических последствий это очевидно», - уточнил Калашников.

Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков в свою очередь предложил закрепить в российском законодательстве понятие «гомосексуальный союз».

«Мне кажется, нам нужно в законодательство закрепить понятие «гомосексуальный союз» и его определенные права, но не такие, как у брака. Не должно быть прав на получение государственных субсидий и так далее. Но, например, должна быть передача по наследству квартир, других вещей в случае гибели одного из участников», - пояснил Марков.