Политолог отметил многоуровневую защиту системы электронного голосования

Электронное голосование имеет несколько степеней защиты и возможности их проверки. Об этом рассказал политолог, эксперт Центра политического анализа Павел Данилин. Он подчеркнула, что электронное голосование существенно повысит явку и в некотором роде изменит привычный электоральный ландшафт.

«Люди, которые не хотят ходить на избирательный участок, вполне могут голосовать через интернет. Проще всего подтасовывать результаты через голосование по почте. Поэтому решили не вводить такое голосование сейчас. Электронное голосование имеет несколько степеней защиты и возможности их проверки. О подтасовке говорят обычно те, кто чаще всего работают в интересах западных стран для дискредитации российской власти и избирательной системы. Чаще всего то, что они говорят, — бездоказательно», - отметил Данилин .