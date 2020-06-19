Политолог отметил многоуровневую защиту системы электронного голосования
Электронное голосование имеет несколько степеней защиты и возможности их проверки. Об этом рассказал политолог, эксперт Центра политического анализа Павел Данилин. Он подчеркнула, что электронное голосование существенно повысит явку и в некотором роде изменит привычный электоральный ландшафт.
«Люди, которые не хотят ходить на избирательный участок, вполне могут голосовать через интернет. Проще всего подтасовывать результаты через голосование по почте. Поэтому решили не вводить такое голосование сейчас. Электронное голосование имеет несколько степеней защиты и возможности их проверки. О подтасовке говорят обычно те, кто чаще всего работают в интересах западных стран для дискредитации российской власти и избирательной системы. Чаще всего то, что они говорят, — бездоказательно», - отметил Данилин .
Кроме того, политолог подчеркнул, что электронное голосование необходимо максимально распространять по всей стране и на остальные избирательные процедуры – выборы в Госдуму и выборы президента РФ.
Напомним, Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июня, отмечает RT. Основным днем для голосования станет 1 июля. Однако жители страны смогут проголосовать в течение шести дней до этой даты. Добавим, изначально проведение голосования было запланировано на 22 апреля, но из-за распространения коронавирусной инфекции оно было перенесено на более поздний срок.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
569 тыс.+7 972 / сут.
Умерли
7 841+181 / сут.
Выздоровели
324 тыс.+10 443 / сут.
- Путин поговорил с заболевшим коронавирусом Назарбаевым
- Рубль не отреагировал на рекордное снижение ставки ЦБ
- Кремль раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко
- На Москву надвигается гроза с градом
- Телеграм: В Москве стреляют, попы бунтуют, Навального возбуждают
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru