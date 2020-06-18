Иосиф Пригожин: Электронное голосование – самая удобная форма волеизъявления
Продюсер Иосиф Пригожин высказался о дистанционном формате предстоящего голосования по поправкам к Конституции. Он заявил, что считает его самой удобной формой, поскольку намного проще проголосовать дома или на работе, чем куда-то ехать. Кроме того, Пригожин высказал мнение о том, что уже через десять лет электронное голосование станет не просто самой распространенной, а вообще единственной формой волеизъявления, пишет «Вечерняя Москва».
Продюсер подчеркнул, что он, скорее всего, воспользуется «электронным голосованием, и в офлайн точно не пойдет».
Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Жители столицы смогут выбрать наиболее удобный способ волеизъявления: проголосовать на участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет.
Между тем, в Москве началось тестирование системы, которую будут использовать во ходе онлайн-голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Тест голосования проходит на платформе 2020og.ru. Горожанам предлагается ответить на вопросы, что сейчас важнее для Москвы : создание дополнительных парковочных мест во дворах, либо увеличение площади зеленых насаждений. Голосование будет длиться до 20 часов 19 июня.
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