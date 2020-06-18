Иосиф Пригожин: Электронное голосование – самая удобная форма волеизъявления

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о дистанционном формате предстоящего голосования по поправкам к Конституции. Он заявил, что считает его самой удобной формой, поскольку намного проще проголосовать дома или на работе, чем куда-то ехать. Кроме того, Пригожин высказал мнение о том, что уже через десять лет электронное голосование станет не просто самой распространенной, а вообще единственной формой волеизъявления, пишет «Вечерняя Москва».

Продюсер подчеркнул, что он, скорее всего, воспользуется «электронным голосованием, и в офлайн точно не пойдет».

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля. Жители столицы смогут выбрать наиболее удобный способ волеизъявления: проголосовать на участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет.