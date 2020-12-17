Путину сделали подарок на пресс-конференции

Новосибирские журналисты во время большой пресс-конференции сделали подарок президенту РФ Владимиру Путину. Они подарили ему ветрозащиту для микрофона.

Путин пошутил по этому поводу. «Да вы педант», - сказал он.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Пресс-конференция Путина
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