Путину сделали подарок на пресс-конференции
17 декабря 202012:45
Новосибирские журналисты во время большой пресс-конференции сделали подарок президенту РФ Владимиру Путину. Они подарили ему ветрозащиту для микрофона.
Путин пошутил по этому поводу. «Да вы педант», - сказал он.
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17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru