Политолог объяснил улучшение отношения россиян к Украине

Россияне стали менять своё отношение к Украине. Как свидетельствуют данные Левада-центра, 38% жителей России положительно относятся к соседнему государству. Этот показатель вырос на 4%. Соответственно, отрицательно к Украине относятся 48% участников опроса. Это на 8% меньше, чем раньше.

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире НСН связал изменение отношения с приходом к власти на Украине новой команды президента Владимира Зеленского.

«Порошенко проводил жесткую политику по разрыву отношений между украинским и российским народом – на уровне языка, на уровне религии, военного давления. Это воспринималось россиянами чрезвычайно негативно. Что касается Зеленского, мы еще не знаем, как он будет проводить внешнюю политику, особенно в отношении России. Пока что ничего нового он не декларировал, повторяет то, что говорил Порошенко. Но мы все-таки надеемся на улучшение отношений. Эти чаяния, надежды, та разница отношений, которые были при Порошенко и новом президенте, повлияли на изменение отношения к украинскому народу», - сказал он.