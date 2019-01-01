Политолог объяснил улучшение отношения россиян к Украине
Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова в эфире НСН связал изменение отношения с приходом к власти Владимира Зеленского.
Россияне стали менять своё отношение к Украине. Как свидетельствуют данные Левада-центра, 38% жителей России положительно относятся к соседнему государству. Этот показатель вырос на 4%. Соответственно, отрицательно к Украине относятся 48% участников опроса. Это на 8% меньше, чем раньше.
Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире НСН связал изменение отношения с приходом к власти на Украине новой команды президента Владимира Зеленского.
«Порошенко проводил жесткую политику по разрыву отношений между украинским и российским народом – на уровне языка, на уровне религии, военного давления. Это воспринималось россиянами чрезвычайно негативно. Что касается Зеленского, мы еще не знаем, как он будет проводить внешнюю политику, особенно в отношении России. Пока что ничего нового он не декларировал, повторяет то, что говорил Порошенко. Но мы все-таки надеемся на улучшение отношений. Эти чаяния, надежды, та разница отношений, которые были при Порошенко и новом президенте, повлияли на изменение отношения к украинскому народу», - сказал он.
Однако отношение может снова ухудшится, если украинские политики продолжат выпады против России, как это было во время голосования в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
«Такое поведение депутатов от Украины на заседании ПАСЕ будет серьезно влиять на отношение россиян к Украине. Подобные выходки, русофобские заявления не способствуют укреплению отношений», - добавил политолог.
Напомним, накануне Киев отозвал своего представителя в Совете Европы после того, как депутаты ПАСЕ проголосовали за возвращение российской делегации в организацию.
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