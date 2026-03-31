Над 12 регионами России сбили 92 украинских БПЛА

Военные нейтрализовали над территорией России более 90 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«В период с 23:00 мск 30 марта до 07:00 мск 31 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата», - заявило ведомство.

Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Тверской областях, а также в Московском регионе, пишет RT.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом ликвидировали 38 БПЛА. При атаке пострадали три человека.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
