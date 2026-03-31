Каллас прибыла в Киев на встречу ЕС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прибыла в Киев. Об этом сообщает украинский МИД.

«В Киев прибыли глава дипломатии ЕС Кая Каллас и европейские министры иностранных дел», - указано в сообщении.

Как напомнил МИД, в Киеве во вторник пройдет министерское заседание ЕС.

Ранее СМИ сообщали, что только половина министров иностранных дел европейских стран отправится на встречу в украинскую столицу.


ФОТО: dpa / ТАСС
