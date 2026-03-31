Посольство Киргизии в Иране временно приостановило работу

Посольство Киргизии в Иране приостановило работу. Об этом сообщает министерство иностранных дел страны.

«Посольство Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран временно приостановило свою деятельность», - указали во внешнеполитическом ведомстве.

Киргизским гражданам, находящимся в Иране, порекомендовали проявлять повышенную бдительность, соблюдать меры личной безопасности, избегать потенциально опасных мест и массовых скоплений людей. В то же время в МИД Киргизии посоветовали соотечественникам воздержаться от поездок в Иран.

Ранее Азербайджан решил эвакуировать свой дипломатический персонал из Ирана, напоминает 360.ru.

ФОТО: РИА Новости
