Посольство Киргизии в Иране временно приостановило работу
Посольство Киргизии в Иране приостановило работу. Об этом сообщает министерство иностранных дел страны.
«Посольство Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран временно приостановило свою деятельность», - указали во внешнеполитическом ведомстве.
Киргизским гражданам, находящимся в Иране, порекомендовали проявлять повышенную бдительность, соблюдать меры личной безопасности, избегать потенциально опасных мест и массовых скоплений людей. В то же время в МИД Киргизии посоветовали соотечественникам воздержаться от поездок в Иран.
Ранее Азербайджан решил эвакуировать свой дипломатический персонал из Ирана, напоминает 360.ru.
