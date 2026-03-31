В Ленобласти три человека пострадали из-за атак БПЛА

Три человека пострадали при беспилотной атаке в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

По его словам, к 06.00 мск над регионом уничтожили 38 БПЛА. В результате атаки зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга. Кроме того, в поселке Молодцово в Кировском районе из-за падения обломков дронов было повреждено остекление в трех жилых домах, средней школе, находящемся на капитальном ремонте здании Центра соцзащиты.

«Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых — дети. Угрозы жизни нет. Пострадавшим оказывается помощь в больнице Шлиссельбурга», - написал Дрозденко в своем канале на платформе Мах.

Позднее губернатор уточнил, что пострадавшим из поселка не потребовалась госпитализация, людям оказали помощь и отпустили их домой.

Ранее в Мелитополе при атаке украинских БПЛА пострадали шесть мирных жителей, пишет 360.ru.

