В Ленобласти три человека пострадали из-за атак БПЛА
Три человека пострадали при беспилотной атаке в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
По его словам, к 06.00 мск над регионом уничтожили 38 БПЛА. В результате атаки зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга. Кроме того, в поселке Молодцово в Кировском районе из-за падения обломков дронов было повреждено остекление в трех жилых домах, средней школе, находящемся на капитальном ремонте здании Центра соцзащиты.
«Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых — дети. Угрозы жизни нет. Пострадавшим оказывается помощь в больнице Шлиссельбурга», - написал Дрозденко в своем канале на платформе Мах.
Позднее губернатор уточнил, что пострадавшим из поселка не потребовалась госпитализация, людям оказали помощь и отпустили их домой.
Ранее в Мелитополе при атаке украинских БПЛА пострадали шесть мирных жителей, пишет 360.ru.
Горячие новости
- Посольство Киргизии в Иране временно приостановило работу
- Руденко: Дат следующих переговоров по Украине пока нет
- Минтранс: Доставка пиццы дронами станет обыденностью в РФ через 3-4 года
- Санкт-Петербург оказался самым депрессивным городом России
- СМИ: Строительство курорта «Архыз» подорожало вдвое
- МИД РФ: Нефть не будет поставляться в страны, поддерживающие «потолок» цен
- На часах Путина заметили надпись «Сделано в России»
- Экс-замглаву Курской области предложили оштрафовать за хищения при возведении фортификаций
- СМИ: Доля использующих VPN россиян выросла до 39%