Посол РФ: Румыния закупает наступательные вооружения

Румыния проводит милитаризацию и закупает наступательные вооружения, заявил посол России в Бухаресте Владимир Липаев. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Как отметил дипломат, Румыния претендует на роль ключевого звена НАТО на юго-восточном фланге альянса и позиционирует себя в качестве верного союзника США.

«Несмотря на непростую финансовую ситуацию и бюджетный дефицит, милитаризация страны идет полным ходом. Планируются значительные закупки вооружений и военной техники за рубежом за счет средств Евросоюза, выделяемых в рамках кредитного механизма SAFE», - указал Липаев.

По словам посла, румынская сторона приобретает вооружения, которые имеют наступательное применение. При этом власти республики стараются не акцентировать внимание на том, что финансовая помощь Брюсселя не безвозмездна, и вернуть ее предстоит будущим поколениям налогоплательщиков в Румынии.

Ранее Липаев заявил, что Бухарест демонстративно взял курс на конфронтацию с Россией и всецело стоит на стороне Украины, пишет Ura.ru.

