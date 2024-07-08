Полис ОСАГО исключили из списка обязательных документов при регистрации авто
Полис ОСАГО исключили из списка обязательных документов для регистрации транспортных средств. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, полис ОСАГО более не потребуется для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспорта. Также он освобождает граждан от обязанности заключать страховой договоры до совершения регистрационных действий.
Кроме того, закон разрешает владельцам снимать с регистрации в Госавтоинспекции похищенный или угнанный транспорт на основании одного заявления. При продаже снять машину с учёта можно будет сразу - действовавший ранее 10-дневный срок с момента обращения в ведомства отменён.
Ранее в Российском союзе автостраховщиков заявили, что с начала 2024 года средняя выплата по ОСАГО составила 91,1 тысячи рублей, что на 8,9% выше средней выплаты за аналогичный период прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru