Полиграфолог Учаев назвал три простых метода распознавания лжи

Неподготовленный человек может выявить ложь лишь в 50% случаев, однако полиграф легко распознает ее, специалисты используют для этого три метода, рассказал в интервью «Газете.Ru» полиграфолог Института психологии РАН Андрей Учаев.

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По словам эксперта, полиграф реагирует на физиологические показатели. Среди них потоотделение, активность периферических сосудов и дыхание. Анализ подобной информации помогает определить значимость вопроса и правдивость ответа. Также свидетельством лжи могут являться изменения в привычном поведении человека. У тех, кто пытается скрыть что-либо, как правило ускоряется речь, меняется громкость и тембр голоса.

Среди прочего в распознавании лжи полиграфу помогают контрольные или нейтральные вопросы. К примеру, полиграфологи могут задавать прямые проверочные вопросы о причастности к преступлению. Также используются и нейтральные вопросы, несвязанные с событием. В дальнейшем специалисты сравнивают реакцию на проверочные и нейтральные вопросы, выясняя, причастен ли человек к обсуждаемому инциденту. Точность подобных исследований на данный момент составляет 90-95% и во многом зависит от квалификации полиграфолога.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил о том, что мошенники начали использовать дипфейки для обмана россиян. Преступники научились подделывать фото и видео, а также аудио и «считывать» голос владельца устройства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Венявский
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