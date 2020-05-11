Полевой госпиталь развернут в Белокаменке по поручению Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил к 20 мая развернуть в вахтовом посёлке Белокаменке Мурманской области полевой госпиталь для лечения инфицированных коронавирусом. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Ответственными за исполнение назначены правительство и МЧС. Финансироваться госпиталь будет из средств федерального бюджета. Глава государства также поручил рассмотреть возможность развёртывания аналогичных полевых госпиталей, диагностических центров и мобильных лабораторий на отдалённых и малонаселённых территориях, где идут масштабные стройки.

В середине апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис уже заявлял, что МЧС разворачивает в районе Белокаменки мобильный госпиталь, после того как там выявили больше половины всех случаев COVID-19, идентифицированных в регионе. Всего в Белокаменке уже заразились более одной тысячи человек.

