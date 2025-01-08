Полеты в Казань прекратила авиакомпания, чей самолет разбился под Актау
Азербайджанская авиакомпания AZAL временно прекратила все рейсы по маршруту Баку — Казань. В пресс-службе авиаперевозчика объяснили такое решение требованиями безопасности.
Работа AZAL на данном направлении прекращена на неопределенное время. Уже купившим билеты пассажирам предлагается оформить полный возврат средств без штрафов.
Утром 25 декабря неподалеку от казахстанского города Актау разбился самолет AZAL, следовавший из Баку в Грозный. 38 человек погибли. 28 декабря российский президент Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и принес извинения за трагический инцидент, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru