Полеты в Казань прекратила авиакомпания, чей самолет разбился под Актау

Азербайджанская авиакомпания AZAL временно прекратила все рейсы по маршруту Баку — Казань. В пресс-службе авиаперевозчика объяснили такое решение требованиями безопасности.

Работа AZAL на данном направлении прекращена на неопределенное время. Уже купившим билеты пассажирам предлагается оформить полный возврат средств без штрафов.

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Утром 25 декабря неподалеку от казахстанского города Актау разбился самолет AZAL, следовавший из Баку в Грозный. 38 человек погибли. 28 декабря российский президент Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и принес извинения за трагический инцидент, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Иса Таженбаев
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