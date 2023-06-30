Полеты из Сочи в Тбилиси запустят 11 июля
Авиаперелёты из Сочи в Тбилиси возобновятся после четырёхлетнего перерыва, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.
В сообщении говорится, что рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings на авиалайнерах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 87 пассажиров.
Улететь из Сочи в столицу Грузии можно будет по вторникам и воскресеньям начиная с 11 июля. Вылет из Сочи в 14:00, посадка в Тбилиси в 16:20. Из Грузии самолёты будут вылетать в 17:10 и прибывать на российский курорт в 17:15.
«Стоимость билетов от 6 070 рублей в одну сторону и от 12 993 рублей туда и обратно», - добавили в пресс-службе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru