Полететь в космос желает половина россиян
Почти половина россиян (48%) считает День космонавтики очень важным праздником. Об этом сообщает Газета.Ru.
Издание ссылается на результаты исследования «Фидбэк», согласно которым в важности Дня космонавтики для России сомневаются 41% респондентов, а ещё 11% вовсе не придают ему значения.
О том, что День космонавтики отмечается в честь первого полёта человека в космос, знают 85% россиян. В списке ассоциаций, которые возникают у граждан РФ при мысли об этом празднике, лидером является первый космонавт планеты Юрий Гагарин (91%).
Что касается потенциальной возможности полететь в космос, то ей готовы воспользоваться 49% россиян.
Ранее «Почта Банк» провёл исследование и выяснил, что половина россиян, принявших участие в опросе, готова отправиться в космос вне зависимости от стоимости полёта при наличии необходимых средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru