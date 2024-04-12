Полететь в космос желает половина россиян

Издание ссылается на результаты исследования «Фидбэк», согласно которым в важности Дня космонавтики для России сомневаются 41% респондентов, а ещё 11% вовсе не придают ему значения.

О том, что День космонавтики отмечается в честь первого полёта человека в космос, знают 85% россиян. В списке ассоциаций, которые возникают у граждан РФ при мысли об этом празднике, лидером является первый космонавт планеты Юрий Гагарин (91%).

Что касается потенциальной возможности полететь в космос, то ей готовы воспользоваться 49% россиян.

Ранее «Почта Банк» провёл исследование и выяснил, что половина россиян, принявших участие в опросе, готова отправиться в космос вне зависимости от стоимости полёта при наличии необходимых средств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

