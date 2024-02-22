Полет Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М продлился 30 минут

Полёт президента РФ Владимира Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160м продлился 30 минут. Об этом в своём Telegram-канале заявил сотрудник телеканала «Россия» Павел Зарубин.

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Журналист опубликовал видео с приземлением самолёта.

«Вернулся», - написал Зарубин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал военной тайной маршрут полёта Путина на Ту-160М, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:СамолётВладимир ПутинТу-160

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