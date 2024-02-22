Полет Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М продлился 30 минут

Путин совершил полёт на стратегическом ракетоносце Ту-160М Армия РФ взяла под контроль село Победа на донецком направлении Парламент ФРГ отклонил предложение передать Украине ракеты Taurus Здания 11 тысяч школ обновят в РФ до 2030 года Национальный словарный фонд РФ позволит проследить историю слова за 300 лет