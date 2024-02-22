Полет Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М продлился 30 минут
22 февраля 202416:15
Полёт президента РФ Владимира Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160м продлился 30 минут. Об этом в своём Telegram-канале заявил сотрудник телеканала «Россия» Павел Зарубин.
Журналист опубликовал видео с приземлением самолёта.
«Вернулся», - написал Зарубин.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал военной тайной маршрут полёта Путина на Ту-160М, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru