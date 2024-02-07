Два Ту-95МС выполнили полет над Беринговым и Чукотским морями

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Об этом сообщает Минобороны.

Опытный образец дальнемагистрального самолета Ил-96-400М совершил первый полет

Как отметили в военном ведомстве, полет продлился около девяти часов и соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.

«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил», — добавили в министерстве.

Ранее два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПолетыСамолетыМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры