Два Ту-95МС выполнили полет над Беринговым и Чукотским морями
7 февраля 202411:59
Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в военном ведомстве, полет продлился около девяти часов и соответствовал международным правилам использования воздушного пространства.
«Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил», — добавили в министерстве.
Ранее два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru