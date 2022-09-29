Миронов: Лавры миротворца не дают Эрдогану покоя
Глава партии «Справедливая Россия – За правду» объяснил, почему речи о встрече Путина и Зеленского сейчас не идет.
Глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в пресс-центре НСН не оценил стремления Эрдогана организовать встречу Путина и Зеленского.
«Сейчас организовывать встречу Путина и Зеленского бессмысленно. Разговаривать с Владимиром Зеленским не о чем, за исключением принятия от него подписанной капитуляции. Господину Эрдогану лавры миротворца не дают покоя. У него самого есть проблемы, мы знаем, что происходит с Северным Кипром, с непризнанной территорией. Эрдоган посодействовал зерновой сделке, при этом все зерно оказалось в богатых странах. Также он посодействовал обмену пленными, это хорошее посредничество», - отметил он .
30 сентября в Кремле состоится подписание договоров о вхождении новых субъектов в состав РФ, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов ранее в пресс-центре НСН.
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