Миронов: Лавры миротворца не дают Эрдогану покоя

Глава партии «Справедливая Россия – За правду» объяснил, почему речи о встрече Путина и Зеленского сейчас не идет. 

Глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в пресс-центре НСН не оценил стремления Эрдогана организовать встречу Путина и Зеленского.

«Сейчас организовывать встречу Путина и Зеленского бессмысленно. Разговаривать с Владимиром Зеленским не о чем, за исключением принятия от него подписанной капитуляции. Господину Эрдогану лавры миротворца не дают покоя. У него самого есть проблемы, мы знаем, что происходит с Северным Кипром, с непризнанной территорией. Эрдоган посодействовал зерновой сделке, при этом все зерно оказалось в богатых странах. Также он посодействовал обмену пленными, это хорошее посредничество», - отметил он .

30 сентября в Кремле состоится подписание договоров о вхождении новых субъектов в состав РФ, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов ранее в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРеджеп Тайип Эрдоган
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