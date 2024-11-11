Игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl могут запретить в России

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может быть запрещена на территории России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.

По его словам, граждан России может ожидать уголовная ответственность за распространение игры, если в ней будет обнаружена информация, пропагандирующая экстремизм, терроризм или разжигание межнациональной розни.

Игры GTA и Counter-Strike запретили в Таджикистане

Горелкин отметил, что решение о запрете игры может быть принято не только из-за поддержки украинских вооруженных сил со стороны разработчиков, но и в случае появления в игре запрещенной информации.

В апреле 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2 по требованию Генпрокуратуры, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЗапретРоскомнадзорКомпьютерные Игры

Горячие новости

Все новости

партнеры