Покрас Лампас пожаловался на пропажу работ с улиц в Санкт-Петербурге

Художник Покрас Лампас сообщил об исчезновении своих работ с улиц северной столицы на своей странице в Instagram.

Лампас рассказал, что вместе с приятелями 23 мая выставил инсталляции в Санкт-Петербурге.

В Екатеринбурге коммунальщики закатали в асфальт крест Покраса Лампаса

«Удивительно живет город — меньше, чем за час, забрали 5 из 6 работ. Последнюю мы повесили просто выше других — нас узнали местные ребята и вынесли из дома стремянку», — поделился художник.

Покрас Лампас надеется, что работы, которые исчезли с петербургских улиц, не появятся в интернете для продажи.

Ранее художнику пришлось восстанавливать свой работу - гигантский крест - на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге, которую рабочие коммунальных служб заасфальтировали.

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ФОТО: ФОТО: vk.com/ Олег Ковалюк
ТЕГИ:ХудожникиКражаСанкт-Петербург
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