В Екатеринбурге коммунальщики закатали в асфальт крест Покраса Лампаса

В Екатеринбурге уничтожен гигантский арт-объект художника-каллиграфа Покраса Лампаса. Гигантский крест на площади Первой пятилетки рабочие коммунальных служб заасфальтировали, об этом сообщает городской портал «Е1.Ru».

Действия коммунальщиков губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал «плохой историей», отмечают Известия.

«Утром коммунальные работники Орджоникидзевского района зачем-то стали замазывать гудроном и асфальтом масштабную работу художника Покраса Лампаса, легально созданную в рамках фестиваля «Стенограффия». Сейчас техника остановлена. Разбираемся, что случилось», — заявил Куйвашев.

Глава региона добавил, что арт-объект попытаются восстановить.

Художник Покрас Лампас создал изображение креста с манифестом Казимира Малевича на площади Первой пятилетки. Размер арт-объекта – порядка 6,6 тыс. кв. м.

Ранее лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в эфире НСН рассказал, как относится к идее закрасить граффити в Санкт-Петербурге с его изображением.

