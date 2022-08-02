«Поколение тиктокеров»: Психолог объяснил «тягу» подростков к кладбищам

Подросткам часто не хватает внимания, они используют сокровенные и запрещенные темы для «хайпа», заявил клинический психолог Андрей Пилипенко в пресс-центре НСН.

«Это не прям психическое заболевание, психологическое отклонение – девиация, в данном случае наш герой использовал это поведение, но он уже совершил акт вандализма. Мотивы у всех разные могут быть, у нашего героя, скорее всего, была цель хайпануть, привлечь к себе внимание. Возможно, он это где-то видел. Это поведение сейчас можно корректировать специалистами, с ним нужно работать и психологам, и психотерапевтам. В своих действиях он может пойти и дальше, нужно это освещать и как-то с этим работать. Подростка часто не хватает внимания, кладбище – это средство привлечения внимания, так как кладбище в России это сокровенное, достаточно запрещенное место. Зачастую это призыв о помощи, подростки зачастую не осознают. Это поколение тиктокеров, они подражают друг другу», - объяснил он.

Ранее в Воронеже подросток осквернил могилы на одном из кладбищ ради просмотров в социальных сетях. Резонансное видео распространилось в сети 28 июля. Юноша танцевал с надгробиями, высказывался в поддержку ЛГБТ-сообщества и помочился на одно из захоронений. Несовершеннолетних авторов роликов задержала полиция, возбуждено уголовное дело.

