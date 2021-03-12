Поклонская заявила о готовности встретиться с Зеленским

Зампред комитета Госдумы России по международным делам Наталья Поклонская заявила, что хотела бы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для выстраивания диалога о восстановлении прав людей и сохранении мира, пишет РИА «Новости».

Политик добавила, что итогом политики ненависти и вражды становится разруха. Она напомнила об указе украинских властей об отказе от использования русского языка и отметила, что в стране живет много русскоговорящих украинцев.

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При этом Поклонская подчеркнула, что вряд ли действительно сможет встретиться с Зеленским. По ее словам, несмотря на образ доступного политика, президент Украины вряд ли согласится на переговоры.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийКрымНаталья Поклонская
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